

Кобахидзе: Ближайшие четыре года станут поворотным моментом в развитии Грузии

28.06.2024 17:25





«Я верю, что до 2030 года мы будем жить в единой Грузии вместе с нашими абхазскими и осетинскими братьями и сестрами и вместе станем полноправным членом Евросоюза», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе представляя годовой отчет в парламенте.



По словам Ираклия Кобахидзе, ближайшие четыре года станут поворотным моментом в развитии Грузии.



«Следующие четыре года станут поворотным моментом в развитии Грузии. У нас есть две главнейшие национальные задачи – это окончательно побороть бедность в нашей стране и сделать нашу страну целостной. Обе мечты достижимы, можно сказать это очень смело, главное, чтобы мы стояли на страже национальных интересов и я верю, что до 2030 года мы будем жить в единой Грузии вместе с нашими абхазскими и осетинскими братьями и сестрами, и вместе мы войдем в Евросоюз, вместе мы станем полноправным государством-членом Евросоюза», — заявил премьер-министр.















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