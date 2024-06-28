

Кобахидзе объяснил успех грузинского футбола «стоянием на двух ногах»

28.06.2024 17:26





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе привел популярную в партии власти метафору о стоянии на двух ногах, объясняя успех национальной сборной по футболу на чемпионате Европы.



«У нас были очень сложные противники, в том числе, на этапе квалификации, пока мы вышли на чемпионат Европы. Также, уже на чемпионате Европы, было три сложнейших противника, однако парни не испугались, стояли на двух ногах – вы помните эту известную метафору. Именно потому, что парни стояли на двух ногах, мы пришли к успеху и победе. Там, где мы встанем на обе ноги, там Грузия победит», — заявил Кобахидзе, выступая в парламенте.



Фразу о «стоянии на двух ногах» в «Грузинской мечте» используют, желая подчеркнуть свой политический суверенитет и стойкость. Члены правящей команды приводят ее, когда, например, объясняют, почему не собираются выполнять ту или иную рекомендацию западных партнеров, которая, по их утверждению, противоречит интересам Грузии. Метафора мелькала при упоминании «партии глобальной войны» и «шантажа Запада».



Обыграв фразу в совершенно новом контексте, Кобахидзе призвал оппозицию оставить попытки «придать свои интерпретации футбольному успеху».



«В целом, желательно, чтобы эта сфера, футбол, была защищена от политического контекста. Футбол – для всех, каждый игрок – для всех, и эта сфера должна оставаться таковой. Некоторые пытаются, чтобы процессы шли по-другому, но мы сделаем все, чтобы уберечь аполитичность спорта», — сказал премьер.





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