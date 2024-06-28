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Ильхам Алиев распустил парламент Азербайджана и назначил внеочередные выборы


28.06.2024   17:57


Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса (парламента) шестого созыва и назначении внеочередных выборов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, - сообщают азербайджанские СМИ.

По их информации, внеочередные выборы Милли Меджлиса Азербайджана назначены на 1 сентября 2024 года.


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