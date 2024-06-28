|
|
|
Ильхам Алиев распустил парламент Азербайджана и назначил внеочередные выборы
28.06.2024 17:57
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса (парламента) шестого созыва и назначении внеочередных выборов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, - сообщают азербайджанские СМИ.
По их информации, внеочередные выборы Милли Меджлиса Азербайджана назначены на 1 сентября 2024 года.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна