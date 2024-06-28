

Мдинарадзе: «Национальное движение» инициировало исключение Грузии из ПАСЕ

28.06.2024 18:27





«Хроника особого предательства в Парламентской ассамблее Совета Европы начинается через два месяца после войны 2008 года, когда была подписана резолюция, обвиняющая грузинских военных в развязывании войны. В том же месте вчера и позавчера, когда вся Грузия праздновала беспрецедентный успех национальной сборной, «Национальное движение» инициировало вопрос об исключении Грузии из Парламентской ассамблеи Совета Европы. Просто это не вошло в соответствующий проект», — заявил в ходе выступления в парламенте член парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.



Как отметил Мдинарадзе, оппозиция пытается изолировать Грузию от международного сообщества, а затем обвинить в этом власти. По его словам, «вопрос, инициированный оппозицией в Совете Европы, не освещается оппозиционными СМИ специально».



«Существуют 3-4 их телеканала, СМИ, и несмотря на то, что эта история обошла все информационное поле объективных СМИ, кто-нибудь из них сказал об этом хоть слово? Сейчас я не знаю, что они сделают после моих слов, но посмотрите, есть ли на «Мтавари», «ТВ Пирвели», «Формуле» и других медиа-площадках хоть слово об этом беспрецедентном предательстве — при их инициировании и поддержке в резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы должен был быть вопрос об исключении Грузии из состава Парламентской ассамблеи Совета Европы. То есть они изо всех сил стараются изолировать Грузию от международного сообщества, а потом нас спрашивают, почему мол вы изолируете Грузию от международного сообщества», — заявил Мамука Мдинарадзе.



Для справки, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, касающуюся Грузии. Представители «Национального движения» потребовали ограничения членства Грузии в Совете Европы, однако их поправка не попала в резолюцию Совета Европы.





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