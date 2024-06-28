

Евродепутат: четыре страны требуют приостановки визовой либерализации с Грузией

28.06.2024 18:36





Депутат Европарламента Маркета Грегорова что четыре страны требуют введения санкций против Грузии, а также приостановки визовой либерализации с Грузией:



«Четыре страны – Эстония, Нидерланды, Чехия и Швеция – призывают к санкциям, а также к приостановке визовой либерализации в ответ на принятие закона «об иноагентах», хотя я знаю, что у них нет поддержки большинства.



Я надеюсь, что Совет пошлет очень сильный сигнал в июле, а правительство Грузии также примет определенные меры. Я думаю, что целевые санкции – это один из методов.



В целом меня беспокоит не только закон об «иностранных агентах», но и закон об изменениях в Налоговом кодексе, который фактически позволит российским олигархам уйти от санкций.



Таким образом, эти законы показывают очень тревожную тенденцию – то, что Грузия склоняется к России. Изменение Избирательного кодекса являются существенным понижением демократии, поскольку Венецианская комиссия заявляет, что такие частые изменения в кодексе представляют угрозу и подрывают доверие к избирательному процессу», — заявила депутат Европарламента Маркета Грегорова.





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