

В Грузии началась государственная программа управления гепатитом В

28.06.2024 20:16





В Грузии началась государственная программа управления гепатитом В. Информацию об этом в социальной сети распространяет директор Центра инфекционной патологии и СПИДа Тенгиз Церцвадзе.



По его данным, в рамках программы диагностические исследования и противовирусное лечение будут для пациентов совершенно бесплатными.



«Важное новшество в здравоохранении Грузии – начата государственная программа управления гепатитом В.



Учитывая высокую распространенность хронического гепатита В среди населения Грузии, реализация указанной программы будет иметь огромное значение с точки зрения раннего выявления больных гепатитом В, лечения и включения в сервисы ухода и, соответственно, предотвращения неблагоприятного исхода заболевания.



Пользователями программы являются граждане Грузии, в том числе:



ранее не диагностированные лица, которым проведут скрининговое исследование на HBsAg;



Пациенты с подтвержденным хроническим гепатитом В (положительный HBsAg и/или определяемая ДНК HBV более 6 месяцев) – как не получавшие лечения, так и находящиеся на противовирусном лечении.



Лица с отрицательным HbsAg будут проверены на антитела anti-HBc (total), и в случае отрицательного ответа на это исследование им будет предложена бесплатная вакцинация против гепатита В в рамках государственной программы иммунизации», - сообщает Церцвадзе.



По его данным, пациенты будут включаться в программу поэтапно.



«Учитывая сложность управления заболеванием и высокую ответственность, в реализации программы на первом этапе будут участвовать только специализированные клиники (всего 10 клиник в масштабе страны). В будущем в программу включатся и другие медицинские учреждения, в том числе центры первичного здравоохранения, что значительно повысит доступность лечения и сервисов ухода.



У Грузии есть уникальный шанс к 2030 году одновременно преодолеть три основные мировые эпидемии: ВИЧ/СПИД, гепатит С и гепатит В.



Чтобы забронировать визит и/или получить информацию, напишите нам или позвоните: 557 25 27 84», - пишет Церцвадзе в соцсети.





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