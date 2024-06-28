

Кобахидзе:: И ЕС, и США нужна деолигархизация

28.06.2024 20:21





И ЕС, и США нужна деолигархизация, и я надеюсь, что процессы пойдут в этом направлении, - заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, отвечая на соответствующий вопрос на пленарном заседании парламента.



По словам премьер-министра, последние несколько лет оппозиция «пыталась представить дело так, будто Евросоюз и США были и есть на стороне коллективного «Нацдвижения»».



«В действительности в течение этих двух-трех лет мы делали все, чтобы защитить репутацию наших западных партнеров в этой стране. Очень часто за эти годы от имени европейского и американского общества предпринимались несправедливые шаги. От имени европейских и американских институтов делались конкретные несправедливые заявления. Это делали, например, европарламентарии, сенаторы, конгрессмены и другие представители власти.



Чтобы предотвратить повреждения репутации западных институтов в глазах грузинского общества, мы говорили о партии глобальной войны, что является правдой, наряду со всем остальным. Одно, что это давало нам возможность избежать удара по западным институтам, а другое - это правда. На самом деле все эти заявления, все эти шаги предпринимались не со стороны американских и европейских институтов, а со стороны т.н. партии глобальной войны, которая, к сожалению, имеет серьезное влияние на официальные структуры в обоих направлениях.



Чтобы у общественности не создалось неверное представление, будто к нам придирается Евросоюз или США, мы говорили о партии глобальной войны. И ЕС, и США нуждаются в деолигархизации, и я надеюсь, что процессы пойдут в этом направлении. Соответственно, давление на Грузию уменьшится.



Исходя из этого, если кто и занимался антизападной дезинформацией в Грузии, то именно оппозиция, которая пыталась представить дело так, будто ЕС и США были и есть на стороне коллективного «Нацдвижения». Если грузинское общество хоть на секунду представит это, то, конечно, репутация будет разрушена, как в одном, так и в другом направлении. Конечно, мы не должны этого допустить. Исходя из этого, каждый наш посыл был направлен на то, чтобы максимально защитить имидж Запада в Грузии. Грузинское общество ни на секунду не должно думать, что Соединенные Штаты Америки и Евросоюз поддерживают коллективное «Национальное движение»», - заявил премьер.





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