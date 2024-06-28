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Продолжается обучение тренеров проекта «Школа выборов ЦИК»
28.06.2024 20:53
8 июля стартует образовательный проект «Школа выборов ЦИК». Еще до старта проекта обучение тренеров проводилось в интенсивном режиме. Тренинг, который проводится в несколько этапов, открыл председатель ЦИК Георгий Каландаришвили. Он рассказал о важности образовательных проектов в процессе внедрения избирательных технологий.
«Избирательная администрация традиционно продолжает реализацию образовательных проектов, что является хорошей возможностью для администрации переподготовить потенциальных администраторов выборов к всеобщим выборам 2024 года.
Важно отметить, что образовательный проект впервые в этом году пройдет с другой концепцией.
Вмешательство избирательных технологий поставило администрацию перед многими проблемами, одной из которых были квалифицированные кадровые ресурсы. Именно поэтому основная цель проекта — повысить осведомленность участников о вопросах выборов и особенно технологий, а с другой стороны — обучить потенциальных администраторов выборов.
Для успешной реализации избирательной школы активно проводится цикл переподготовки тех потенциальных тренеров, которые будут задействованы в этом проекте и переподготовят участников по всей стране», — заявил Георгий Каландаришвили на открытии тренинга для тренеров.
Обучение тренеров началось 24 июня и продлится до 5 июля. Образовательный проект стартует 8 июля и будет реализован по всей стране.
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