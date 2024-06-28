

Деканоидзе назвала маскарадом и лицемерием сегодняшнее выступление премьер-министра

28.06.2024 21:18





Выезды женщин-депутатов в регионы и встречи с народом - это не предвыборная кампания, это информационная кампания, в том числе отчет населению, - об этом в программе «Резюме» на канале «Палитраньюс» сказала оппозиционный депутат Хатия Деканоидзе.



По словам Деканоидзе, политикам важно посещать регионы и встречаться с народом, поскольку регионы больше всего «в грязной правительственной дезинформационной луже».



«Политикам в регионах нужно очень много работать, чтобы очень хорошо донести свой контакт до людей, я в первую очередь говорю это, включая себя. Я не являюсь представителем конкретной партии, но в любом случае в регионах нехватка политиков. Много людей, сторонников перемен, но они ждут окончательной конфигурации со стороны оппозиции, чтобы сформироваться самим», - сказала Деканоидзе.



На вопрос ведущего, что она думает о сегодняшнем выступлении премьер-министра Ираклия Кобахидзе в парламенте, где он представил годовой отчет, Деканоидзе ответила, что этот отчет был лицемерием и Кобахидзе не сказал ничего нового. По мнению депутата-оппозиционера, премьер ругает Евросоюз и на деньги бюджета устраивает дорогостоящие вояжи в Берлин.



«Я не придала большого значения его выступлению, потому что в отчете он не сказал ничего нового. Это был фальшивый, лицемерный отчет, та же «партия глобальной войны», радикалы, стояние на одной ноге, суверенитет – это ведь все лицемерие. Наглядный пример, что они ругают и бранят Евросоюз, а потом снимают зал в одном из самых дорогих отелей Берлина, там же живут, едят, пьют, устраивают фуршеты, принимают своих послов, амбассадориал не был назначен и срочно назначили. Я точно знаю, сколько стоит там аренда конференц-зала. Они ездили за счет бюджета и не одни, они взяли даже парламентских мандатных, членов пресс-службы. Они побывали на футболе, объездили тамошние места и делают это за наш счет. Поэтому сегодняшнее выступление было лицемерием и маскарадом. Этот человек больше не имеет морального права говорить с гражданами Грузии», - заявила Деканоидзе.





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