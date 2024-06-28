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Представители ЦИК обсудили с международным экспертом проблемы, связанные с дезинформацией
28.06.2024 21:24
Представители Департамента стратегических коммуникаций Избирательной комиссии (ЦИК) приняли участие в рабочей встрече на тему — «Дезинформация и управление ею при использовании технологий на выборах».
В целях обмена передовой практикой и международным опытом на встречу в качестве международного эксперта была приглашена глава Департамента коммуникаций Избирательной администрации Чили Карен Ахуэс Эчеверрия. Она поделилась своими экспертными знаниями и рекомендациями по такой важной проблеме, как дезинформация и эффективные механизмы борьбы с ней.
Как отметила Карен Ахуэс Эчеверрия в ходе встречи, дезинформация является одной из важных проблем XXI века, и в этом направлении важную роль в улучшении избирательной среды играет обмен передовой практикой и опытом разных стран.
«В ходе этой встречи я увидела, как избирательная администрация решает различные задачи и какие достижения у них есть в этом направлении. Я считаю, что работа, проделанная командой стратегических коммуникаций ЦИК, очень важна. Они движутся в правильном направлении в плане борьбы с дезинформацией среди них.
Избирательные администрации Чили и Грузии сталкиваются с аналогичными проблемами, и на этой встрече я рассказала о нашем опыте и достижениях в решении этих проблем. Мы обсудили, как можно адаптировать нашу успешную практику в Грузии», — заявила после встречи Карен Ахуес Эчеверриа.
Со своей стороны, представители Информационно-аналитического департамента стратегических коммуникаций подробно рассказали о дезинформации и ее влиянии, проблемах, связанных с дезинформацией, а также опыте Избирательной администрации Грузии.
После рабочих встреч Карен Ахуес Эчеверриа встретилась с председателем Центральной избирательной комиссии Грузии Георгием Каландаришвили. На встрече стороны обсудили вопросы углубления сотрудничества.
«В рамках рабочих встреч представитель избирательной администрации Чили поделилась с нашими сотрудниками важной информацией о механизмах и инструментах, которые использует избирательная администрация Чили, с одной стороны, для борьбы с дезинформацией, а с другой — для информирования избирателей.
Это была очень важная встреча, итоги которой я с ней обсудил. Мы также говорили об опыте в этом направлении в наших странах и внедрении эффективных механизмов, посредством которых избиратели будут получать точную и проверенную информацию», — заявил после встречи Георгий Каландаришвили.
22-25 июня руководитель отдела коммуникаций избирательной администрации Чили провела встречи с представителями ЦИК.
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