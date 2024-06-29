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Папуашвили: Грузия является лидером среди кандидатов в ЕС как по экономическому росту, так и по институциональному развитию


29.06.2024   17:32


По показателю за пять месяцев 2024 года экономический рост Грузии составляет 9,3%. По темпам экономического роста Грузия занимает первое место сравнительно как с кандидатами в члены ЕС, так и с самим ЕС, - пишет председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в соцсети X.

По его словам, Грузия также занимает первое место среди стран-кандидатов в международных рейтингах по верховенству закона и восприятию коррупции.

«По показателю за пять месяцев 2024 года экономический рост Грузии составляет 9,3%.

Грузия занимает первое место по темпам экономического роста сравнительно как с кандидатами в члены ЕС, так и с самим ЕС.

Кроме того, Грузия занимает первое место среди стран-кандидатов в международных рейтингах по верховенству закона и восприятию коррупции.

Построение демократических и эффективно функционирующих институтов и повышение благосостояния граждан является главной задачей нашей власти.

Факты говорят сами за себя - Грузия является лидером среди кандидатов в члены ЕС, как по экономическому росту, так и по институциональному развитию», - пишет Шалва Папуашвили.


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