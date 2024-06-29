

Каладзе: Оппозиция является врагом этой страны

29.06.2024 17:35





Единственная сила, которая борется за то, чтобы страна как можно скорее стала членом европейской семьи - это «Грузинская мечта», - заявил генеральный секретарь «Грузинской мечты» Каха Каладзе.



Он еще раз подчеркнул, что действия оппозиции направлены против национальных интересов Грузии, в том числе против процесса европейской интеграции.



«Мы все должны понимать одно: они являются врагами этой страны. Они действуют в интересах других стран, у них есть свои хозяева, и они делают то, что им прикажут, что поручат, и то, что они делают, действительно не входит в интересы Грузии. Мы помним, что они делали до подписания соглашения об ассоциации, какие мейлы отправляли депутатам Европарламента. Как и при либерализации визового режима, так и при получении статуса кандидата, прямо призывали к тому, чтобы страна не получала статус. То же самое и с открытием переговоров. Иными словами, они все делают для того, чтобы как-то навредить стране, как-то навредить европейскому будущему страны, и я скажу прямо – единственная сила, которая борется за то, чтобы страна как можно скорее стала членом европейской семьи - это «Грузинская мечта». Если что и было сделано на этом пути – это заслуга «Грузинской мечты – Демократической Грузии», начиная с 2012 года. Все шаги вперед, ощутимые изменения были осуществлены «Грузинской мечтой» совместно с населением нашей страны.



Сейчас представлены соответствующие оговорки для открытия переговоров, которые выполняются, и в связи с этим позже будут сделаны заявления, что все будет выполнено и единственное, что останется Европе – это открыть переговоры с нашей страной», - заявил Каха Каладзе.



Кроме того, как отметил Каладзе, ни в Европе, ни в Грузии не найти человека, который бы обосновал, почему политика «Грузинской мечты» противоречит европейскому будущему.





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