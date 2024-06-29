

36 стран призывают правительство Грузии отозвать закон «О прозрачности иностранного влияния»

29.06.2024 17:41





Мы призываем правительство Грузии отозвать «Закон о прозрачности иностранного влияния» и прекратить все акты применения силы против мирных демонстрантов. Совместное заявление об этом распространяет постоянное представительство 36 стран при офисе ООН в Женеве и других международных организациях.



«Мы откликаемся на обеспокоенность, выраженную верховным комиссаром в своем глобальном докладе относительно недавних событий в Грузии, особенно по поводу т.н. закона «О прозрачности иностранного влияния». Этот закон представляет серьезную угрозу гражданскому обществу, правам человека и верховенству закона в Грузии.



Этот закон призван оказать сдерживающее воздействие на деятельность СМИ, правозащитников и организаций гражданского общества с целью подавления их голосов.



Закон был принят, несмотря на обеспокоенность значительной части грузинского народа и многочисленные призывы международного сообщества воздержаться от продвижения законопроекта, включая подробные юридические аргументы Венецианской комиссии.



Мы призываем правительство Грузии отозвать закон «О прозрачности иностранного влияния, положить конец кампании запугивания тех, кто выступает против этого закона, и соблюдать право на свободу выражения мнений и мирные собрания.



Гражданское общество является основой демократии, помогает обеспечить подотчетность, подлинную прозрачность и устойчивость к пагубному влиянию.



Мы призываем правительство Грузии полностью прекратить и прозрачно расследовать все акты применения силы против мирных демонстрантов, противоречащих закону, принять соответствующие меры для обеспечения безопасности демонстрантов, активистов гражданского общества или оппозиции, журналистов и других лиц. работников СМИ и воздерживаться от риторики, которая может привести к крайней поляризации в стране. Спланированная кампания клеветы, запугивания и физического насилия против лидеров гражданского общества и других лиц неприемлема и должна быть прекращена», - говорится в заявлении.



Среди 36 подписавшихся стран — 25 стран ЕС (исключая Венгрию и Словакию), США, Великобритания, Украина, Швейцария, Норвегия, Канада, Албания, Черногория, Монако, Лихтенштейн и Исландия.





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