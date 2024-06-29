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Оценочная Миссия ЕС дала положительное заключение по прогрессу, достигнутому в аграрном секторе Грузии - МИинсельхоз
29.06.2024 20:46
Оценочная Миссия ЕС дала положительное заключение по прогрессу, достигнутому в аграрном секторе Грузии, сообщает Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.
С миссией оценщиков ЕС встретилась первый замминистра сельского хозяйства Грузии Нино Тандилашвили.
«Представители Евросоюза провели мониторинг выполнения обязательств на 2023 год согласно четвертой фазе Европейской программы соседства по сельскому хозяйству и развитию сельских районов (ENPARD), которая включает компоненты продовольственной безопасности и развития сельских районов.
Миссия положительно оценила динамику выполнения взятых Грузией обязательств, а также прогресс и результаты, достигнутые в сельскохозяйственном секторе Грузии» — говорится в сообщении.
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