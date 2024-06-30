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Посол Германии: Грузия, ждем тебя в четвертьфинале!
30.06.2024 15:17
Грузия, ждем тебя в четвертьфинале! Желаю удачи, - об этом в соцсети написал посол Германии в Грузии Петер Фишер и опубликовал информацию о выходе Германии в четвертьфинал.
Напомним, что в матче 1/8 финала Евро-2024 Германия победила Данию со счетом 2:0.
Как известно, сборная Грузии по футболу сегодня сыграет матч 1/8 финала чемпионата Европы против сборной Испании. Победитель игры встретится в четвертьфинале со сборной Германии.
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