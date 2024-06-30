

Лидер ЕНД Тина Бокучава встретилась с конгрессменом Джо Уилсоном

30.06.2024 15:41





Согласно информации партии «Единое национальное движение», председатель партии Тина Бокучава встретилась с конгрессменом Джо Уилсоном.



Бокучава также выступила перед Европейской народной партией в Парламентской ассамблее ОБСЕ.



«Недавно я заняла пост председателя Единого национального движения — крупнейшей оппозиционной партии в Грузии. Следует отметить, что предыдущий председатель был вынужден уйти в отставку из-за тяжелых физических повреждений, полученных во время нападения, организованного властью. Подобные нападения являются частыми, систематичными и организованы правительством, а виновные остаются безнаказанными.



Важно признать, что негативное влияние России очень быстро распространяется в Грузии. К сожалению, источник дестабилизации находится не только за пределами страны, но и внутри страны, коим является антизападное, антиевропейское и антидемократическое правительство Грузии, которое укрепляет связи с Россией, а также с другими авторитарными странами, например, с Китаем.



Продажа Китаю глубоководного порта Анаклия является одним из ярких примеров того, как правительство Грузии пытается изменить евроатлантический внешнеполитический курс страны. Символом подобного изменения стало принятие в русском стиле т.н. закона об иностранных агентах. Все Парламентские Ассамблеи, включая Парламентские Ассамблеи НАТО и Совета Европы, зафиксировали свою позицию по этому закону в резолюциях и заявлениях.



Поэтому я считаю, что Парламентская ассамблея ОБСЕ должна выразить обеспокоенность ухудшением ситуации в Грузии. В октябре в Грузии состоятся важнейшие выборы, и мы просим всех принять участие в наблюдательной миссии. Грузинский народ должен знать, что цивилизованный мир стоит рядом с ним! Для партнеров Грузии важно, чтобы победило стремление грузинского народа к евроатлантической интеграции!» — сказала Тина Бокучава.





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