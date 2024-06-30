

Как в Грузии обучают активных граждан быть наблюдателями на выборах 2024 года

30.06.2024 15:46





«Всех, кто хочет внести вклад в аполитичное, беспристрастное наблюдение за выборами, приглашаем принять участие в бесплатных обучающих курсах», — примерно так начинается объявление о наборе в команду для контроля над выборами 2024 года.



Именно в октябре в Грузии пройдут выборы, на которых у общества появится окно возможностей для смены существующего режима под руководством миллиардера Бидзины (Бориса) Иванишвили — основателя правящей партии «Грузинская мечта».



Здесь, в туристическом центре Тбилиси, на первом этапе готовят тренеров, в том числе для будущих тренеров, «дабы они, в свою очередь, могли непосредственно обучать независимых волонтеров-наблюдателей», — делится мнением председатель Caucasus Open Space (COS) Ирма Павлиашвили.



Где и как получить информацию об избирательном праве Грузии



Все началось после того, как 30 мая COS, (далее «Открытое пространство») решило предложить заинтересованным гражданам принять участие бесплатном в онлайн-курсе по выборам.



Принимая заявки оказалось, что интерес в обществе Грузии возрос, и Ирма Павлиашвили вместе с коллегами решили в целях более широкого охвата начать подготовку тренеров для последующей переподготовки наблюдателей за выборами в Грузии.



Одной из первых групп, отреагировавших на заявление «Открытого пространства», стала команда одной из крупнейших групп Facebook, созданной недавно в Грузии — «Даитове» [груз. Оставь себе]. Более того, к сообществу примкнула созданное на ее же основе неформальное движение «Даицави» [груз. Защити].



— «В команду «Даитове» поступило много вопросов и просьб о помощи. Все они хотели принять участие в независимом наблюдении за выборами. В ответ сами же граждане создали группу «Защити» [право голосования, прим.ред.].



Эти люди хотят получить знания — где получить информацию об избирательных процедурах, и как наблюдать за выборами», — рассказывает член команды «Даитове» Мариам Каулашвили-Саутуэли.



Для Грузии это первый случай, когда выборы на большинстве избирательных участков проводятся с использованием электронных средств, с новыми правилами, в том числе по полностью пропорциональной системе.



— «Это дает каждому гражданину возможность более справедливо отразить свою волю в результатах выборов и мандатах», — делится знанием Ирма Павлиашвили во время тренинга.



«Опыт показывает, что риски нарушений избирательных процедур и попыток фальсификации, как всегда, высоки, поэтому критически важно как можно обширнее делиться знаниями об избирательных процедурах. Мы должны делится опытом и знаниями с независимыми наблюдателями за выборами, чтобы выбор и требование каждого гражданина были максимально защищены».



Мариам рассказывает о дальнейших планах, как на первом этапе они пригласили волонтеров, которые далее по цепочке, сами желают обучать наблюдателей за выборами. Для команды «Даитове» объявление «Открытого пространства» стало неожиданностью, – «Мы связались с ними, запланировали подготовку тренеров. На более позднем этапе подготовленные тренеры поделятся знаниями и информацией с добровольцами в разных регионах Грузии. Для нас важно защитить голос каждого гражданина».



Регистрация граждан для наблюдения за выборами



Авторы идеи подошли к вопросу без задержек и организовали анкетирование через бесплатную онлайн-платформу. Желающие пройти курс обучения тренеров и наблюдателей за выборами регистрировались через форму опроса. Организатор подготовки «Открытое пространство» продолжает набор желающих по сей день, а команда «Даитове» вдогонку дает возможность наблюдателям влиться в группу, также посредством упрощенного анкетирования.



Одновременно с «Caucasus Open Space» Центризбирком Грузии тоже начал обучение тренеров. 8 июля стартует образовательный проект «Школа выборов ЦИК», где еще до старта проекта обучение тренеров проводилось в интенсивном режиме. Сам тренинг ЦИКа Грузии проводится в несколько этапов. Председатель Центризбирком Георгий Каландаришвили рассказал о важности образовательных проектов в процессе внедрения избирательных технологий.



— «Избирательная администрация традиционно продолжает реализацию образовательных проектов, что является хорошей возможностью для администрации переподготовить потенциальных администраторов выборов к всеобщим выборам 2024 года. Важно отметить, что образовательный проект впервые в этом году пройдет с другой концепцией».



Несколькими днями ранее Венецианская комиссия раскритиковала отмену порядка комплектования ЦИК. В комиссии обеспокоены тем, что ни одна из ее рекомендаций в отношении изменений в Избирательном кодексе и Регламенте Парламента, которые предусматривают изменение порядка избрания председателя ЦИК и упразднение должности заместителя председателя ЦИК, избираемого по оппозиционной квоте, не была учтена даже частично.



Комиссия подчеркнула, что принятые изменения явно недостаточны для обеспечения политического процесса, основанного на консенсусе, что имеет «решающее значение для независимости и беспристрастности Центральной избирательной комиссии (ЦИК)», а также доверия общества к этому институту.



Источник: «Netgazeti»

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