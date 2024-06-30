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Каладзе: То, что сегодня должно произойти на футбольном поле, гораздо больше, чем футбол
30.06.2024 19:11
Сегодня важнейший день в истории грузинского футбола – верю, что борьба наших ребят и сегодня наполнит нас гордостью и мы сможем сказать – мы здесь, мы – Грузия! - об этом в соцсети пишет мэр столицы Каха Каладзе.
По его словам, когда мы объединяемся с общей целью, в общем стремлении, воле к борьбе, с верой в успех, мы достигаем победы и продолжаем развиваться.
«Сегодня важнейший день в истории грузинского футбола.
То, что сегодня должно произойти на футбольном поле, гораздо больше, чем футбол.
Сегодня мы еще раз соглашаемся – когда мы объединяемся с общей целью, в общем стремлении, воле к борьбе, вере в успех, мы достигаем победы и продолжаем развиваться.
История нашей страны тому подтверждение. Такое отношение помогло нашей маленькой стране выжить на протяжении веков и не только выжить, но и создать уникальную культуру, историю и дало еще большее будущее.
Я верю, что борьба наших ребят и сегодня наполнит нас гордостью и даст сказать: мы здесь, мы - Грузия! Грузия, не останавливайся», — написал Каладзе в «Фейсбуке».
На Евро-2024 сборная Грузии по футболу встретится сегодня в 1/8 финала со сборной Испании. Матч начнется в 23:00 по тбилисскому времени.
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