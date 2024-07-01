

Саломе Зурабишвили: Иногда и поражение – это победа! Спасибо нашим ребятам!

01.07.2024 11:20





Президент Грузии Саломе Зурабишвили откликаестя на матч национальной сборной по футболу против сборной Испании в 1/8 финала чемпионата Европы в Facebook и пишет, что «иногда b поражение является победой».



Саломе Зурабишвили благодарит игроков.



«Иногда и поражение – это победа! Спасибо нашим ребятам!» - пишет Саломе Зурабишвили в соцсети.



Сборная Грузии по футболу завершила выступление на своем первом чемпионате Европы матчем против Испании в 1/8 финала. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу испанцев.



Свой первый матч на чемпионате Европы сборная Грузии провела 18 июня против Турции и проиграла 1:3, а 22 июня встреча со сборной Чехии завершилась вничью - 1:1, и грузинская команда завоевала первое очко на чемпионате Европы. 26 июня в третьем матче группового этапа сборная Грузии победила Португалию со счетом 2:0.





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