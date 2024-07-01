

Тина Бокучава на ПА ОБСЕ: Михаил Саакашвили находится в заключении по политическим мотивам

01.07.2024 11:28





Третий президент Грузии и основатель главной оппозиционной партии «Единое национальное движение» Михаил Саакашвили находится в заключении по политическим мотивам, по политически мотивированным обвинениям. Иванишвили использует коррумпированных судей в качестве инструмента политического преследования. В демократической стране нет места политическому правосудию, - заявила председатель «Единого национального движения» Тина Бокучава, выступая на Парламентской ассамблее ОБСЕ.



По ее оценке, с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили обращаются ненадлежащим образом и лишают соответствующей медицинской помощи.



Третий президент Грузии и основатель главной оппозиционной партии «Единое национальное движение», председателем которой я сейчас являюсь, Михаил Саакашвили находится в заключении по политическим мотивам, по политически мотивированным обвинениям. С ним обращаются ненадлежащим образом и лишают должной медицинской помощи. По данным Европейского комитета по предотвращению пыток, он находится в «среде, которая является репрессивной, унизительной и неблагоприятной для улучшения его здоровья».



В демократической стране нет места политическому правосудию. Подавление или нейтрализация критических голосов – это то, посредством чего авторитарные режимы усиливаются и пытаются сохранить власть вопреки воле народа. Власть Грузии идет именно по этому пути притеснения и пытается сбить Грузию с евроатлантического пути. Однако это опасное изменение может быть изменено ключевыми октябрьскими выборами, и я призываю членов комитета и Ассамблею в целом проявить полную поддержку свободолюбивому народу Грузии и активно участвовать в миссии по наблюдению за выборами, на которых будет решаться евроатлантическая интеграция Грузии», - сказала Тина Бокучава.





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