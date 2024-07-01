

«Стратегия Агмашенебели» поддержит принятие «закона об амнистии»

01.07.2024 12:23





«Грузинская мечта» охотится за голосами, однако мы, конечно, поддержим «закон об амнистии». Посмотрим статьи, о чем речь, как мы можем быть против освобождения кого-то, - заявил депутат от «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе в беседе с журналистами.



По его словам, у «Грузинской мечты» нет никаких гуманитарных целей и «они цепляются за все»



«Охота за голосами» — очень хорошая книга. Это именно то, что делает «Грузинская мечта», она охотится за голосами. «Грузинская мечта» не преследует никаких гуманитарных целей, ее цель – выжить и они цепляются за все… Если сейчас измерить их рейтинг, он не превысит 25-30%, и они в ярости. Мы, разумеется, обязательно поддержим это [амнистию], потому что гуманитарная цель является для нас целью. Я смотрю на этот вопрос гуманно. Нужно посмотреть, на кого это распространится. Я не один и не могу принимать решения. Вы знаете, что мы находимся в коалиции с «Национальным движением». Для этого необходимо коалиционное решение», - заявил Манджгаладзе.



Он также сказал о вчерашнем футбольном матче Грузия-Испания на Евро-2024, отметив, что «игроки много работали, и теперь у нас большая задача, чтобы Грузия стала членом Евросоюза».





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