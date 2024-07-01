

В Грузии с 1 июля отменены бессрочные ламинированные удостоверения личности

01.07.2024 12:32





В Грузии с 1 июля отменены бессрочные ламинированные удостоверение личности (т.е. бумажный документ). Заменить его можно бесплатно в Домах юстиции по всей Грузии с 15 марта текущего года.



По состоянию на ноябрь 2023 года около 230 тысяч граждан являлись владельцами бессрочного ламинированного документа. Сколько человек уже сменили его на ID-карту, неизвестно — Агентство по развитию госуслуг отметило, что для получения этих данных необходимо запросить публичную информацию.



Действительная ID-карта необходима для голосования на выборах, получения банковских и государственных услуг.



Агентство по развитию государственных сервисов также сообщило, что граждане по-прежнему могут обращаться в центры обслуживания и Дома юстиции для смены удостоверений личности.



Напомним, согласно действующему «Избирательному кодексу» на парламентских выборах 2024 года голосовать можно будет только с помощью электронного документа, удостоверяющего личность, или паспорта.



Парламент изменил законодательство именно по этой причине — в декабре 2023 года был принят закон, согласно которому с 1 июля 2024 года упраздняются все ламинированные удостоверения личности, выданные до 28 июля 2011 года.





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