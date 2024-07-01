

Посольство Швеции: Большое спасибо замечательным ребятам из сборной Грузии за их отличное выступление на чемпионате Европы

01.07.2024 13:26





Посольство Швеции откликается на матч сборной Грузии по футболу против сборной Испании в 1/8 финала чемпионата Европы и благодарит грузинскую национальную сборную.



«Посольство Швеции присоединяется к грузинским болельщикам, и большое спасибо замечательных ребят из сборной Грузии за отличное выступление на чемпионате Европы. Спасибо всем за эти незабываемые и дни гордости! Вперед к победе, Грузия, мечты сбываются! Желаем Вам дальнейших успехов!» - говорится в поздравлении посольства.





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