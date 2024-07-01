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Венгрия стала председателем Совета ЕС
01.07.2024 13:36
С сегодняшнего дня и следующие шесть месяцев, до декабря 2024 года, Венгрия будет страной, председательствующей в Совете Европейского союза.
Председательство Венгрии определило несколько приоритетов: повышение конкурентоспособности экономики ЕС, усиление оборонной политики, последовательная и основанная на заслугах политика расширения, прекращение нелегальной миграции, формирование будущей политики сплоченности, сельскохозяйственная политика ЕС, ориентированная на фермеров, решение демографические проблемы.
Председатель Совета Европейского союза меняется каждые 6 месяцев. Венгрия приняла председательство в Совете ЕС от Бельгии, а с декабря оно перейдет к Польше.
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