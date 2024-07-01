

БДИПЧ/ОБСЕ негативно оценило отмену гендерных квот парламентом Грузии

01.07.2024 13:51





Аппарат омбудсмена Грузии сообщает, что на основании обращения народного защитника БДИПЧ/ОБСЕ (Бюро по демократическим институтам и правам человека) подготовило юридический отчет по органическим законам, касающимся отмены гендерных квот, негативно оценило их и сочло несовместимыми с международными стандартами в области прав человека, касающимися устранения дискриминации в отношении женщин в политической и общественной жизни.







БДИПЧ/ОБСЕ считает, что парламент Грузии спешно рассмотрел соответствующие законопроекты за 4 дня и принял их в окончательном, третьем чтении 4 апреля 2024 года, а позже, 15 мая, он преодолел вето президента Саломе Зурабишвили.



«Согласно заключению, система квот направлена на достижение фактического равенства и способствует постепенному увеличению представительства женщин в стране. В этом контексте нет никаких свидетельств того, что отмена гендерных квот была необходима по соображениям конституционности или с точки зрения соблюдения международных обязательств из-за неэффективности или того факта, что в этом больше не было необходимости.



Несмотря на то, что гендерный баланс в парламенте Грузии медленно, но постепенно улучшается благодаря введению обязательных гендерных квот и финансовых стимулов, он остается низким по сравнению с другими странами региона ОБСЕ и не достигает целевых показателей, установленных международными и региональными стандартами и рекомендациями.



В заключении также акцентируется внимание на том факте, что сопроводительные пояснительные записки к законопроектам не содержат конкретных доказательств, данных или фактов, углубленного анализа механизма действия гендерной квоты или ее возможных альтернатив, а также не могут обосновать необходимость отмены избирательных гендерных квот и системы финансового поощрения партий.



БДИПЧ/ОБСЕ в своем отчете также акцентирует внимание на процедурных недостатках, ускоренном принятии законопроектов, отсутствии адекватного и инклюзивного участия в процессе пересмотра и соответствующих консультациях с заинтересованными сторонами, недостатках изменений в основных элементах избирательной системы в преддверии выборов и несоблюдении принципа стабильности выборов.



В заключении содержится подробный обзор международных обязательств в направлении продвижения гендерного равенства в политической и общественной жизни, а также конкретные рекомендации», — сообщает офис Народного защитника Грузии.





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