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Экс-премьер Георгий Гахария: Иванишвили послал своего «гонца» в США
01.07.2024 14:00
Лидер оппозиционной партии «Гахария за Грузию», экс-премьер Грузии Георгий Гахария заявил, что основатель партии власти, ее почетный председатель и олигарх Бидзина Иванишвили отправил в США одного из своих «гонцов», чтобы «хоть что-то разузнать».
Имени «личного курьера» олигарха оппозиционер не называет, но отмечает, что это было сделано в «такой форме», что «лучше бы он так его не посылал». По словам Гахария, это лицо — сотрудник силовых структур высокого ранга.
По словам лидера оппозиционной партии, отправка «гонца» в США произошла после того, как США объявили о введении санкций в отношении лидеров «Грузинской мечты» и лиц, кто поддержал принятие аналога российского закона об иноагентах — «О прозрачности иностранного влияния».
Это, отметил он, — еще один пример того, насколько власти не понимают, как функционирует государство и демократия.
«То, что наше руководство стоит в позе, мол, наш суверенитет, ничье мнение нас не интересует, бьют себя кулаками в грудь… на самом деле они сильно напуганы — посылают гонца за гонцом, чтобы хоть что-то разузнать, что там происходит — и вот недавно очередного гонца они послали, почтальона — достаточно высокого уровна… <> Не правительство Грузии послало, а Бидзина Иванишвили… И лучше бы он не посылал его. Это — яркий пример того, что они не понимают, как функционирует <> демократия», — подчеркнул Георгий Гахария.
Напомним, партия «Гахария за Грузию» заявленно находится в борьбе с партией олигарха, но не намерена подписывать Декларацию единства оппозиции в поддержку «Грузинской хартии» (инициативы президента Зурабишвили — ред.), поскольку отказывается категорически от любого союза с «Нацдвижением» — партией Михаила Саакашвили, экс-президента Грузии, который находится в заключении.
Отметим, США заявили о введении санкций против представителей «Грузинской мечты» еще до принятия аналога российского закона об иноагентах.
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