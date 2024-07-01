

Чиаберашвили: Режим должен уйти, Иванишвили должен уйти

01.07.2024 14:47





Положение российского насильственного режима на международной арене очень сложное. Любые попытки Иванишвили торговаться с Западом по поводу судьбы Грузии, будущего грузинской демократии и грузинского народа обречены на провал, - заявил секретарь внешнеполитического направления «Единого национального движения» Зураб Чиаберашвили.



По его словам, после парламентских выборов 2024 года «Грузинская мечта» должна уйти из власти, чтобы Грузия могла продолжить свой путь к европейскому и евроатлантическому будущему.



«Положение российского насильственного режима на международной арене очень сложное. Они прошли все точки возврата, и больше не существует иллюзий относительно того, что представляет собой «Грузинская мечта», этот российский насильственный режим, и поэтому любые попытки Иванишвили торговаться с Западом по поводу судьбы Грузии, будущего грузинской демократии и грузинского народа обречены на провал. Сейчас на Западе, наши друзья ждут решения грузинского народа 26 октября, и это решение следующее: режим должен уйти, Иванишвили должен уйти, чтобы Грузия могла продолжить свой путь к европейскому и евроатлантическому будущему», - заявил Зураб Чиаберашвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





