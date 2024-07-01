

Кобахидзе и Каладзе пообщались в Кёльне с Хабибом Нурмагомедовым

01.07.2024 15:06





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, мэр Тбилиси Каха Каладзе и младший сын почетного председателя правящей партии «Грузинская мечта», миллиардера Бидзины Иванишвили Цотне Иванишвили пообщались в Кёльне с бывшим чемпионом UFC из Дагестана Хабибом Нурмагомедовым. Фотографию встречи в неформальной обстановке опубликовали в соцсетях. Какие темы обсудили на встрече, неизвестно.



Кобахидзе, Каладзе, Иванишвили и Нурмагомедов наблюдали за матчем сборных Испании и Грузии, который завершился победой испанцев со счетом 4:1.



Фотографию, снятую с Нурмагомедовым и Иванишвили, в соцсети опубликовал и сам Каладзе. А экс-чемпион UFC написал в инстаграме: «Болел за Грузию. Молодцы в любом случае».



Напомним, что в 2021 году Нурмагомедов планировал посетить самопровозглашенную республику Абхазия, но в Сухуми заявили, что визит был отменен в связи с «санкционным давлением со стороны США и Грузии, прямыми угрозами аннулирования американской визы, ограничения спортивной деятельности в UFC, расторжения контрактов в США».



Ранее Хабиб Нурмагомедов подвергся критике в России после его встречи с бывшим президентом США Дональдом Трампом и сообщений о наличии у дагестанского спортсмена гражданства Объединенных Арабских Эмиратов.



Сегодня же телеграм-канал Mash сообщил об аресте счетов Нурмагомедова из-за долга перед налоговой службой в размере 297 миллионов рублей (около трех с половиной миллионов долларов). Официального подтверждения этой информации нет, сам спортсмен опубликованные сведения пока не комментировал.





Нурмагомедов завоевал чемпионский титул UFC в легком весе в апреле 2018 года. В его активе было 29 побед и ни одного поражения. Его бой с Конором Макгрегором, прошедший в 2018 году, стал самым кассовым в истории ММА. Свой последний бой провел в октябре 2020 года против Джастина Гэтжи, после чего завершил карьеру.





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