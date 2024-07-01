

Член грузинской прокремлевской партии побывал на Донбассе в составе российской делегации

01.07.2024 15:24





Член партии «Солидарность во имя мира» Георгий Иремадзе побывал нп Донбассе, оккупированной территории Украины, в составе российской делегации. Об этом он написал на своей странице в сети Facebook.



Прокремлевский политик пишет, что увидел трагедию Донбасса «собственными глазами» — ответственность он возлагает на «киевскую хунту» и «неофашистов» Украины по «указке Запада» (одна из фраз российской риторики).



Он повторил говорилку Кремля о том, что «Россия освобождает население Донбасса и других регионов от нацистов».



«Руками местных либерал-милитаристов Запад готовит такой же сценарий для Грузии! Я хотел, чтобы все присутствующие здесь знали об этом, и это было целью моего визита! Я подробно говорил об этих проблемах <> в студии «Платформы солидарности»!», — пишет Иремадзе.



Российские пропагандистские СМИ же пишут, что «активисты политических сил из США и Грузии, выступающие за налаживание дипотношений с Россией, прибыли в ЛНР, чтобы зафиксировать преступления Киева против жителей Донбасса, а также последствия атак, совершенных западным вооружением, рассказал журналистам представитель Коммунистической Партии США Джонатан Блейзер».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





