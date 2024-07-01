

Вашадзе: Иванишвили попытается наладить отношения с США

01.07.2024 16:28





Иванишвили попытается как-то наладить отношения [с США], но, думаю, он уже до конца перешел красные линии, - заявил лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе.



По словам депутата, единственное, что спасет Бидзину Иванишвили, «это мирный выход из власти».



Кроме того, Вашадзе сказал и о санкциях, введенных Соединенными Штатами против представителей грузинских властей, отметив, что главная санкция в отношении «Грузинской мечты» будет со стороны грузинского народа на парламентских выборах в октябре.



«Главная санкция со стороны грузинского народа будет 26 октября. Я в этом уверен. Все те, кто фальсифицирует волю грузинского народа, те, кто борется против демократической системы и пытается установить авторитарный режим российскими методами, должны знать, что по отношению к ним будет много гнева со стороны международных акторов. Санкции и ограничения – это только первые шаги. Я убежден, что со стороны наших партнеров будет больше, потому что у них все очень четко – они поддерживают грузинский народ, и те, кто фальсифицирует волю народа, подпадут под ответственность. Разумеется, все лидеры «Грузинской мечты» этого очень боятся», - заявил лидер «Стратегии Агмашенебели».





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