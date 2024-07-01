

Бокучава: Для восстановления грузино-американских отношений нужна смена власти в Грузии

01.07.2024 18:43





Грузино-американские отношения основаны на ценностях, которые Иванишвили неоднократно предавал, - заявила председатель «Единого национального движения» Тина Бокучава.



Бокучава отреагировала на заявление бывшего премьер-министра, лидера партии «За Грузию» Георгия Гахария о том, что «Бидзина Иванишвили направил в США представителя правительства в качестве курьера».



По ее словам, для восстановления стратегического партнерства и отношений между властями Грузии и США, необходима смена власти [Грузии].



«Отношения Грузии и США основаны на ценностях, которые Иванишвили неоднократно предавал. Теперь отправка его персонального эмиссара в Вашингтон не изменит того факта, что его отношения и отношения его власти с Соединенными Штатами Америки скомпрометированы. США подтверждают, что поддерживают грузинский народ, стремления грузинского народа к евроатлантическим структурам, однако для восстановления стратегического партнерства и отношений между властями Грузии и США необходима смена власти, а не отправка марионеток и эмиссаров Иванишвили в Вашингтон», - заявила Тина Бокучава.



Бывший премьер-министр, лидер партии "За Грузию" Георгий Гахария заявил, что представители грузинских властей действительно напуганы так, что «шлют курьера за курьером, чтобы как-то узнать, что там происходит».



«И сейчас послали очередного курьера, почтальона, довольно высокого уровня. Отправил Бидзина Иванишвили. Он направил туда одного из представителей правительства Грузии в качестве своего персонального курьера», - заявил Гахария.





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