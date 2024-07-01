

В Грузии вступила в силу новая схема зарплаты учителей - глава Минобразования

01.07.2024 18:46





«С сегодняшнего дня вступила в силу новая политика заработной платы учителей», — заявил министр образования Грузии Георгий Амилахвари.



«У нас есть 52 000 учителей публичных школ, которые доказали свою компетентность по своим предметам. 70 процентам этих учителей, а это около 40 тысяч учителей, зарплату повысили как минимум на 500 лари и выше. Увеличение также составит 600, 700 и 800 лари. Для 25 процентов зарплата увеличивается примерно на 300-400 лари, а для 5 процентов зарплата увеличивается как минимум на 200 лари.



Решение снять с них все бюрократические вопросы, будь то проверка общих навыков, подтверждение портфолио и т. д., основано на многолетней требовании наших преподавателей, а также на анализе этого опыта и углубленных исследованиях. Мы доверяем каждому учителю и платим ему по принципу справедливого распределения по труду, конечно, помимо тех надбавок, которые существовали. Это прибавка к стажу, образованию и статусу, которая остается неизменной», — заявил Георгий Амилахвари.







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