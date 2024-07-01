

В Грузии прекратили действия удостоверения личности, выданные до 2011 года

01.07.2024 19:59





С сегодняшнего дня в Грузии прекратили действие т.н. «ламинированные удостоверения личности», выданные до 28 июля 2011 года.



Замена неэлектронных удостоверений личности на современные ID-карты с 15 марта производится бесплатно, в филиалах домов юстиции.



Министерство здравоохранения и социальной защиты Грузии призывает пенсионеров срочно заменить старые удостоверения личности на новые.



Выплата пенсий по старым удостоверениям продлена на один месяц, но это не будет продолжаться бесконечно, предупредило министерство.



Несмотря на бесплатную процедуру замены, многие пожилые люди ей так и не воспользовались.



Для тех, кто не выходит из дома, можно вызвать представителя Дома юстиции на дом, но этот сервис платный: 130 лари.



В случае недееспособности пенсионера вопросом должны заняться ближайшие родственники. Медицинскую справку по «форме 100» нужно представить в Дом юстиции и будет выдано новое временное удостоверение личности.





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