

Создана новая партия «Площадь Свободы»

01.07.2024 20:00





1 июля Леван Цуцкиридзе выступил с заявлением о создании новой политической партии «Площадь Свободы». Презентация партии состоится сегодня вечером в Тбилиси.



Цуцкиридзе, который ранее был исполнительным директором Восточноевропейского центра многопартийной демократии (EECMD), был заметной фигурой во время недавних протестов против закона об «иностранных агентах» и провел ряд встреч по этой и другим темам в регионах Грузии. «EECMD Грузия» также интенсивно работал над укреплением институционального потенциала грузинских политических партий.



В манифесте партии обещано, что она станет открытой демократической платформой, «чтобы защитить национальные интересы Грузии и выполнить ее историческую миссию». Согласно манифесту, партия объединит «патриотичных, профессиональных и добросовестных граждан для спасения свободы и демократии». Цель партии – не дать «Грузии превратиться в российскую провинцию, победить действующую власть на парламентских выборах, установить настоящую демократию и достичь членства в ЕС».



«Мы считаем, что основой мира является справедливость, а самой справедливой системой правления является демократия. Мы считаем, что членство в ЕС является лучшим механизмом для реализации исторических стремлений и целей нашей страны, гарантией демократического, стабильного и мирного развития Грузии. У нас есть четкое видение, как попасть на выборы, как защитить свои голоса и как двигаться дальше после выборов – сохраняя национальную идентичность и самобытность, развивая экономику, здравоохранение, культуру и образование, эффективно защищая уникальную природу и окружающую среду», — говорится в манифесте.



Партия заявляет, что будет сотрудничать со всеми гражданскими группами, политическими партиями и гражданами, с которыми она разделяет ценности, подходы и цели. «Наша главная сила – это знания, мы отказываемся и дистанцируемся от насилия. Мы прибегнем только к мирным и конституционным формам борьбы», – говорится в манифесте.



Civil.ge

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