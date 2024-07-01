

Энтони Блинкен по поводу законе «О прозрачности иностранного влияния», принятого в Грузии

01.07.2024 21:34





Мы и многие другие страны не только выразили глубокую озабоченность по поводу него [закона], особенно в связи с его принятием, но и предприняли меры для выражения этой обеспокоенности. Я думаю, ожидается, что вы увидите больше об этом, - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен по поводу принятия закона «О прозрачность иностранного влияния» в Грузии, выступая в Брукингском институте, говоря о внешней политике США.



«Мы и многие другие страны не только выразили глубокую озабоченность по поводу него [закона], особенно в связи с его принятием, но и предприняли меры для выражения этой обеспокоенности. Я думаю, ожидается, что вы увидите больше в этом плане. Думается, что это явно противоречит европейскому направлению, которого хочет Грузия и которого явно желает большинство грузинского народа», - заявил Энтони Блинкен.



В ответ на принятие парламентом Грузии закона «О прозрачности иностранного влияния» Госдепартамент США объявил о первом транше визовых ограничений, который касается членов «Грузинской мечты», депутатов парламента, правоохранителей и частных лиц. По словам спикера Госдепартамента США Мэттью Миллера, ограничения коснутся и членов их семей. Кроме того, спикер Госдепа отметил, что первый этап визовых ограничений охватывает 24-36 человек.





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