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В связи с возвращением национальной сборной по футболу в Грузию 2 июля пройдут торжественные мероприятия
01.07.2024 22:27
В связи с возвращением национальной сборной по футболу в Грузию 2 июля пройдут торжественные мероприятия. Об этом сообщает правительство Грузии.
По информации правительства, мероприятия начнутся в 22:00.
«2 июля в 22:00 мы встречаемся на площади Свободы. Давайте вместе встретим и скажем спасибо нашей сборной по футболу. Давайте вместе исполним гимн Грузии и вместе отпразднуем грузинское футбольное чудо. В 21:30 сборная по футболу начнет шествие от стадиона имени Михаила Месхи до площади Свободы в открытом автобусе. В 22:00 на площади Свободы — спасибо сборной Грузии по футболу», — говорится в информации.
Сборная Грузии по футболу вернется из Германии 2 июля утром.
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