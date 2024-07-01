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В связи с возвращением национальной сборной по футболу в Грузию 2 июля пройдут торжественные мероприятия


01.07.2024   22:27


В связи с возвращением национальной сборной по футболу в Грузию 2 июля пройдут торжественные мероприятия. Об этом сообщает правительство Грузии.

По информации правительства, мероприятия начнутся в 22:00.

«2 июля в 22:00 мы встречаемся на площади Свободы. Давайте вместе встретим и скажем спасибо нашей сборной по футболу. Давайте вместе исполним гимн Грузии и вместе отпразднуем грузинское футбольное чудо. В 21:30 сборная по футболу начнет шествие от стадиона имени Михаила Месхи до площади Свободы в открытом автобусе. В 22:00 на площади Свободы — спасибо сборной Грузии по футболу», — говорится в информации.

Сборная Грузии по футболу вернется из Германии 2 июля утром.


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