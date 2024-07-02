

Ведант Патель: Важно продолжать сотрудничество с соответствующими официальными лицами правительства Грузии

02.07.2024 11:56





Важно продолжать сотрудничество с соответствующими официальными лицами правительства Грузии, это страна, с которой у нас есть целый ряд вопросов, которым мы хотели бы дать приоритет в контексте этих двусторонних отношений, - так заместитель спикера Госдепартамента США Ведант Патель ответил на вопрос о визитах грузинских официальных лиц в США.



«Что касается Грузии, я знаю, что мы уделили много времени, обсуждая в этой комнате для брифингов некоторые недавно принятые законы. Важно, что мы также продолжаем сотрудничать с соответствующими официальными лицами правительства Грузии. Это страна, с которой у нас есть целый ряд вопросов, которым мы хотели бы дать приоритет в контексте этих двусторонних отношений», - заявил Ведант Патель.



По его словам, есть вопросы, которые американская сторона обязательно обсудит с грузинскими официальными лицами.



«Конечно, когда дело касается этого конкретного закона, вы слышали как от меня, так и от Мэттью (Миллера) о многих проблемах, которые есть, и, как мы думаем, это противоречит стремлениям Грузии вступить в ЕС. Мы по-прежнему считаем, что сотрудничество важно, и у нас есть другие вопросы, которые, не сомневаемся, мы обязательно обсудим с ними», - заявил заместитель спикера Госдепартамента США.





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