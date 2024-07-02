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В списке санкционированных Госдепом США три высокопоставленных силовика - СМИ


02.07.2024   12:09


Телекомпания Mtavari сообщает, что в списке санкционированных Госдепом США три высокопоставленных чиновника - офицеры полиции высшего ранга:

- министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури,
- глава криминальной полиции Теимураз Купатадзе (кстати, во времена предыдущего правительства "ЕНД" и Саакашвили был звездой новой патрульной службы и результатов реформ полиции),
- глава патрульной полиции Важа Сирадзе.

Санкции в отношении всех трех высокопоставленных чиновников уже вступили в силу, и им запрещен въезд в Соединенные Штаты.

Ранее издание "Netgazeti" сообщило, что США ввели визовые санкции в отношении члена политсовета "Грузинской мечты" Дито Самхарадзе.

TV Pirveli сообщил, что визовые санкции коснулись главы спецназа Грузии Звиада Харазишвили (Хареба) и его семьи.

Также TV Pirveli со ссылкой на источник в США сообщает, что еще один сторонник закона "об иноагентах", лидер большинства Мамука Мдинарадзе, подвергся санкциям.

Mtavari сообщила, что член парламентского большинства, глава юридического комитета Анри Оханашвили находится в списке лиц, подвергнутых санкциям.

Госдепартамент США объявил о первом пакете санкций 6 июня. Санкция предполагает визовые ограничения и затронет членов «Грузинской мечты», членов парламента, правоохранителей и частных лиц. Всего до 30 человек.


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