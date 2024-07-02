

Американский полковник: целью «Мечты» было заставить Грузию исчезнуть с радаров стран Запада

02.07.2024 12:19





Американский полковник Боб Гамильтон уверен, что цель «Грузинской мечты», которая приняла аналог российского закона об иноагентах, состояла в том, чтобы заставить Грузию исчезнуть с радаров стран Запада.



На вопрос, какое непосредственное влияние может оказать принятие закона об иноагентах и пересмотр отношений Америки с Грузией на военный и оборонный потенциал страны, на что Гамильтон ответил, что помощь будет сокращена.

«Я думаю, мы увидим сокращение западной помощи. Две большие американские программы — это иностранное военное финансирование и международное военное образование и переподготовка. Я думаю, что они будут ограничены, возможно, уже есть планы по их значительному сокращению, часть этих средств, вероятно, будет переведена в другие страны.



Что касается обороноспособности Грузии, то это окажет влияние. Как я узнаю от Грузии, проблема с рекрутами, с которой столкнулись грузинские силы обороны, сейчас острее, чем когда-либо. У них были проблемы с обеспечением оборудованием, набором персонала, обучением персонала и образованием, и эти проблемы усугубляются… Оборонный потенциал ухудшается еще и потому, что Министерство обороны Грузии отказалось проводить реформы, необходимые для поддержания этого потенциала. Соответственно, когда оно отказывалось от реформ или эти реформы были неудачными, возможности со временем ухудшались», — заявил Гамильтон.



Убрать Грузию с радаров Запада — вот, по его мнению, цель всех действий-недействий партии власти. Он считает, что пока Грузия не была приоритетом, «Мечта» «продолжала делать то, что хотела. Это было авторитарное, пророссийское движение».



«Правительство Грузии постоянно повторяло фразы о евроатлантической интеграции, интеграции в НАТО и ЕС. Но становилось все более и более очевидным, что они в это не верили. И на самом деле, я думаю, целью правительства «Грузинской мечты» было заставить Грузию исчезнуть с радаров западных столиц.



Правительство Грузии очень хорошо понимало, что политика Запада быстро не меняется. И пока Грузия не была приоритетом, правительство «Грузинской мечты» продолжало делать то, что хотело. Это было авторитарное движение, в направлении России. Но западная помощь, десятки и сотни миллионов долларов, продолжала поступать.



Так они провели в такой ситуации несколько лет, и, вероятно, хватило бы этих сотен миллионов долларов американской и западной помощи — будь то военная, экономическая или средства, выделяемые на развитие <> — Запад не привлек бы к этому особого внимания, если бы весной этого года не был принят закон об иностранных агентах. Это, наконец, привлекло внимание людей в западных столицах к тому, что на самом деле делает Грузия», — считает американский полковник.



Боб Гамильтон считает, что теперь Запад должен прекратить оказывать финансовую помощь правительству Грузии, а гражданским организациям — удвоить.



«Я думаю, что теперь мы, наконец, увидим сокращение этой помощи со стороны Запада. К сожалению, некоторые люди из Грузии говорят мне, что западные правительства сократят или прекратят финансирование грузинских организаций гражданского общества, что является ложным подходом.



Правительство Грузии должно прекратить оказание помощи и удвоить ее для гражданских организаций. Потому что намерение правительства состоит в том, чтобы уничтожить гражданское общество, демократическое, проевропейское гражданское общество и НПО. Я думаю, что мы должны обратить внимание на грузинский народ и гражданское общество», — сказал Гамильтон.





Источник: SOVA

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