

Энтони Блинкен о законе «об Иноагентах» в Грузии: Мы приняли меры, продолжение следует

02.07.2024 12:51





Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил глубокую обеспокоенность по поводу принятия Грузией закона «о прозрачности иностранного влияния», который, по его мнению, противоречит европейскому направлению страны.



США не только высказали свое недовольство, но и предприняли ряд мер, чтобы выразить свою позицию, и Блинкен намекнул на то, что в будущем будут приняты дополнительные меры.



Он подчеркнул, что США видят как проблемы, так и возможности в регионе, и активно работает над их решением.



В ответ на принятие парламентом Грузии закона «российского закона» Госдепартамент США объявил о первом транше визовых ограничений, в который вошли члены «Грузинской мечты», депутаты парламента, сотрудники правоохранительных органов и частные лица.



По словам пресс-секретаря Госдепартамента США Мэтью Миллера, ограничения будут распространяться и на членов их семей. Кроме того, пресс-секретарь Госдепартамента подтвердил — первый пакет визовых ограничений охватывает от 24 до 36 человек.







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