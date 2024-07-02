

Сотрудники Департамента миграции выдворили из Грузии 26 иностранных граждан

02.07.2024 13:22





Сотрудники Департамента миграции МВД на основании закона Грузии «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» в прошлом месяце выдворили из страны 26 граждан разных стран.



По информации МВД, часть иностранных граждан покинула Грузию добровольно, а часть была принудительно выдворена из страны в результате мероприятий, проведенных департаментом миграции.



«На основании закона Грузии «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» всего выдворены 26 граждан Исламской Республики Иран, Исламской Республики Пакистан, Иорданского Хашимитского Королевства, Республики Ирак, Российской Федерации, Арабской Республики Египет, Народной Республики Бангладеш, Федеративной Республики Нигерия, Республика Индия и других стран.



Департамент миграции МВД является органом, ответственным за борьбу с нелегальной миграцией внутри страны. Одна из его компетенций - выявление иностранных граждан, находящихся в Грузии без законного основания, и их выдворение из Грузии», - сказано в информации.





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