

Новое движение «Площадь Свободы»: «Кто не против нас, тот с нами»

02.07.2024 14:17





Первого июля в Грузии состоялась презентация политического движения «Площадь Свободы».



Цель нового движения – борьба за европейское будущее страны. Об этом на презентации движения рассказал его основатель исполнительный директор Восточноевропейского центра многопартийной демократии (EECMD) Леван Цуцкиридзе.



В ходе презентации члены движения раскритиковали политику «Грузинской мечты» и отметили, что на выборах 26 октября 2024 года должна произойти смена власти.



«Политика «Грузинской мечты» направлена на разрушение свободы и европейского будущего. Эта партия захватила государственные учреждения и превратила их в источник собственного обогащения, вместо того что бы служить народу. Парламент, где была принята наша декларация о независимости, «Грузинская мечта» превратила в место противодействия свободе, место, где с уважением встречают представителя оккупанта.





Они потому хотят вернуть Грузию в состав России, потому что только там видят союзника в деле по узурпации власти. Именно поэтому они пытаются разрушить демократию российскими законами. И если им удастся разрушить демократию, то они уничтожат и все остальное.



Именно демократия и ее защита – наша главная задача.



Смена правительства должна произойти 26 октября 2024 года. В дату нашей победы. Но это обязательно должно повлечь за собой такие изменения, в результате которых ни одно правительство не посмеет нарушить данное народу слово, как это уже неоднократно делала «Грузинская мечта». Мы считаем, что в этом деле, все, кто не против нас, тот с нами», — заявили на презентации.



Было также отмечено, что новое движение готово сотрудничать со всеми гражданскими и политическими группами, которые разделяют его «видение и манифест».



«Мы приходим в политику не для того, чтобы разделить политическое пространство, а для того, чтобы объединить его», — заявил Леван Цуцкиридзе на презентации политического движения.



Леван Цуцкиридзе представил членов движения, в том числе Зураба Парджиани, Сикко Джанашия, Реваза Абхазава, Ираклия Кобалия и других.





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