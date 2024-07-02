Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Впервые с 2012 года Виктор Орбан прибыл в Киев


02.07.2024   14:19


Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Киев. Это его первый визит в Украину за много лет.

Как сообщает «Европейская правда», утром 2 июля утром кортеж премьера из многочисленных авто прибыл к посольству Венгрии. Позже он проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими высокопоставленными чиновниками.

В конце прошлой недели Орбан и Зеленский пересекались на полях саммита лидеров ЕС в Брюсселе.

Орбан не посещал Украину ни при Владимире Зеленском, ни при президенте Петре Порошенко. Последний раз он был в Киеве в 2012 году, во время президентства Виктора Януковича.

Венгрия, которая постоянно создает препятствия финансовой помощи Украине и дальнейшему продвижению процесса вступления в Евросоюз, 1 июля в ротационном порядке стала председателем Совета Евросоюза.

Зеленский пригласил Виктора Орбана посетить Киев в прошлом году. Зеленский также пригласил премьер-министра Венгрии на мирный саммит в Швейцарии, куда Орбан направил министра иностранных дел Петера Сийярто.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна