

Впервые с 2012 года Виктор Орбан прибыл в Киев

02.07.2024 14:19





Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Киев. Это его первый визит в Украину за много лет.



Как сообщает «Европейская правда», утром 2 июля утром кортеж премьера из многочисленных авто прибыл к посольству Венгрии. Позже он проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими высокопоставленными чиновниками.



В конце прошлой недели Орбан и Зеленский пересекались на полях саммита лидеров ЕС в Брюсселе.



Орбан не посещал Украину ни при Владимире Зеленском, ни при президенте Петре Порошенко. Последний раз он был в Киеве в 2012 году, во время президентства Виктора Януковича.



Венгрия, которая постоянно создает препятствия финансовой помощи Украине и дальнейшему продвижению процесса вступления в Евросоюз, 1 июля в ротационном порядке стала председателем Совета Евросоюза.



Зеленский пригласил Виктора Орбана посетить Киев в прошлом году. Зеленский также пригласил премьер-министра Венгрии на мирный саммит в Швейцарии, куда Орбан направил министра иностранных дел Петера Сийярто.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





