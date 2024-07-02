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Впервые с 2012 года Виктор Орбан прибыл в Киев
02.07.2024 14:19
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Киев. Это его первый визит в Украину за много лет.
Как сообщает «Европейская правда», утром 2 июля утром кортеж премьера из многочисленных авто прибыл к посольству Венгрии. Позже он проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими высокопоставленными чиновниками.
В конце прошлой недели Орбан и Зеленский пересекались на полях саммита лидеров ЕС в Брюсселе.
Орбан не посещал Украину ни при Владимире Зеленском, ни при президенте Петре Порошенко. Последний раз он был в Киеве в 2012 году, во время президентства Виктора Януковича.
Венгрия, которая постоянно создает препятствия финансовой помощи Украине и дальнейшему продвижению процесса вступления в Евросоюз, 1 июля в ротационном порядке стала председателем Совета Евросоюза.
Зеленский пригласил Виктора Орбана посетить Киев в прошлом году. Зеленский также пригласил премьер-министра Венгрии на мирный саммит в Швейцарии, куда Орбан направил министра иностранных дел Петера Сийярто.
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