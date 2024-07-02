

Президент наградит членов Национальной сборной Грузии и представителей Федерации

02.07.2024 16:16





Президент Саломе Зурабишвили 2 июня наградит членов Национальной сборной Грузии и представителей Федерации Орденами чести, сообщила Администрация главы государства.



Зурабишвили присоединится к народному празднику и наградит всех лиц, выдвинутых на соискание государственной награды, орденами почета и медалями за историческое достижение — выход в финальную стадию чемпионата Европы по футболу 2024 года, а также за вывод грузинского футбола на совершенно новый уровень развития и за особый личный вклад в его популяризацию.



Эта часть футбольного контекста ранее обросла скандалом, в котором генсек «Грузинской мечты» Каха Каладзе обвинил главу государства в том, что в ее указе не представлено к награде «множество лиц» из сборной Грузии по футболу. По его словам, сборная сама должна решить, «стоит ли принимать эти ордена».



Напомним, после выхода сборной Грузии на чемпионат Европы по футболу Euro-2024 премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что 26 футболистов, которые были вызваны на финальный матч между Грузией и Грецией, будут награждены Орденами Чести. Награду также должны получить: весь тренерский штаб и руководство Федерации футбола Грузии.



4:1 — с таким счетом завершился матч Грузия-Испания на 1/8 финала ЧЕ, который состоялся 30 июня в Кельне. Победитель встретится в четвертьфинале с командой Германии, которая 29 июня обыграла команду Дании со счетом 2:0 на ЕВРО-2024.





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