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Глава МИД Армении завтра посетит Грузию с официальным визитом


02.07.2024   19:33


Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян 3 июля посетит Грузию с официальным визитом.

В рамках визита запланирована встреча министра иностранных дел Армении с министром иностранных дел Грузии Ильей Дарчиашвили. Стороны обсудят существующее сотрудничество между двумя странами и направления сотрудничества, определенные совместной декларацией об установлении стратегического партнерства между Республикой Грузия и Республикой Армения.

Разговор коснется происходящих процессов в регионе и мире. После встречи будут сделаны заявления для прессы.

Арарат Мирзоян проведет встречи с премьер-министром Грузии и председателем парламента Грузии.

В рамках визита министр иностранных дел Армении возложит венок к Мемориалу Героев, погибших за единство Грузии.


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