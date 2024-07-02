

Глава МИД Армении завтра посетит Грузию с официальным визитом

02.07.2024 19:33





Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян 3 июля посетит Грузию с официальным визитом.



В рамках визита запланирована встреча министра иностранных дел Армении с министром иностранных дел Грузии Ильей Дарчиашвили. Стороны обсудят существующее сотрудничество между двумя странами и направления сотрудничества, определенные совместной декларацией об установлении стратегического партнерства между Республикой Грузия и Республикой Армения.



Разговор коснется происходящих процессов в регионе и мире. После встречи будут сделаны заявления для прессы.



Арарат Мирзоян проведет встречи с премьер-министром Грузии и председателем парламента Грузии.



В рамках визита министр иностранных дел Армении возложит венок к Мемориалу Героев, погибших за единство Грузии.





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