

«Грузинская мечта»: Резолюция Парламентской ассамблеи ОБСЕ вызывает тревогу

03.07.2024 09:49





Резолюция Парламентской ассамблеи ОБСЕ вызывает тревогу, поправки предвзяты... Из-за нарушения интересов государства делегация проголосует против резолюции, - информацию об этом распространяет партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия".



По данным партии, включение в резолюцию под названием: "Роль ОБСЕ в нынешней архитектуре безопасности: парламентская перспектива" конкретной формулировки противоречит принципу территориальной целостности Грузии и заявленной политике ОБСЕ и США.



«Как известно, на 31-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ принята резолюция под названием: «Роль ОБСЕ в нынешней архитектуре безопасности: парламентская перспектива».



Хотим отметить, что формулировка, добавленная в параграф об оккупации Россией территорий Грузии, это именно то, чего Россия пытается добиться на Женевских переговорах последние 16 лет - представить так, будто Россия не является стороной конфликта. Текст из поправки - «необходимо примирение контролируемой Тбилиси Грузии, Абхазии и Осетии».



В параграфе читаем, что в конфликте три стороны - странная конструкция контролируемая Тбилиси Грузия - Абхазия и Осетия.



Поправка также подразумевает, что Россия пытается урегулировать конфликт по различным каналам, что также является дезинформацией и защищает деструктивное поведение России в рамках Женевского формата. Все это вызывает серьезную тревогу, тем более потому, что ОБСЕ является сопредседателем Женевских переговоров, и Соединенные Штаты, представители которых являются авторами поправки, являются участником Женевского формата и стратегическим партнером Грузии. Внесение этой формулировки в резолюцию противоречит принципу территориальной целостности Грузии и заявленной политике ОБСЕ и США.



Инициатива Грузии о внесении оккупации территорий в еще одну поправку, где речь идет о вредных действиях России, к сожалению, была отклонена и ее не учли в резолюции.



В связи с нарушением государственных интересов Грузии, делегация проголосует против итоговой резолюции. Нам известно, что голос Грузии не является решающим, потому что мы маленькая страна, у нас очень маленькая делегация и мы окажемся в меньшинстве, но должны открыто сказать, что поправки предвзяты и основаны только на устных заявлениях, не существует никаких доказательств, подтверждающих это.



Жаль, что в этом конкретном случае данная ассамблея играет в игру России. Наше решение остается непоколебимым и мы продолжим бороться для защиты нашей страны».





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