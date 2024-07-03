

Члены Национальной сборной по футболу и представители федерации награждены Орденами Чести

03.07.2024 09:54





Президент Грузии Саломе Зурабишвили наградила членов Национальной сборной по футболу и представителей Национальной федерации футбола Орденами Чести.



Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и председатель парламента Шалва Папуашвили 27 марта представили 53 представителя сборной к Ордену Чести, однако 15 июня стало известно, что по решению президента, 19 из представленных не награждаются.



А сегодня администрация президента обнародовали информацию, согласно которой президент вручит Ордена Чести и медали всем представленным к государственной награде.



Кроме того, сегодня администрация правительства сообщила, что к Ордену Чести были представлены те футболисты, которые не попали в заявку на отборочные матчи, но были включены в заявку на чемпионат Европы.







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