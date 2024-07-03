

Конгресс местных и региональных властей Совета Европы обеспокоен напряженностью в Грузии

03.07.2024 10:42





Мониторинговый комитет Конгресса местных и региональных властей Совета Европы опубликовал заявление, в котором выразил «глубокую обеспокоенность» «в связи с напряженностью и растущей поляризацией (в Грузии)… которые возникли в результате принятия законодательства, не соответствующего требованиям с европейскими демократическими нормами и стандартами».



В заявлении говорится о «очевидных признаках отката демократии» и содержится призыв ко всем политическим силам участвовать в «открытом и инклюзивном политическом диалоге» с целью создания среды, в которой все граждане смогут «активно, свободно и равноправно участвовать в общественной жизни».



В заявлении говорится, что Комитет по мониторингу встретился с представителями правящей партии Грузии, оппозиции и гражданского общества как на национальном, так и на местном уровне для обсуждения этих вопросов. В заявлении также говорится о критических мнениях Венецианской комиссии и заявлениях генерального секретаря Совета Европы.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





