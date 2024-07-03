

Команда Трампа рассматривает вариант «сделки с Кремлем» - Politico

03.07.2024 11:35





Команда Трампа рассматривает вариант «сделки с Кремлем» для прекращения российско-украинской войны, которая предполагает отказ от вступления Украины и Грузии в НАТО и территориальные уступки Украины, - об этом говорится в статье Politico, в которой идет речь о планах Дональда Трампа в связи с НАТО.



Как пишет Politico, со ссылкой на двух экспертов по национальной безопасности, близких к бывшему президенту США, прекращение продолжающейся войны в Украине будет играть важную роль в планах, касающихся НАТО.



Так, по данным издания, часть плана команды Дональда Трампа предусматривает отказ от расширения НАТО на восток, что исключает вступление Украины и Грузии в альянс. Также план предполагает переговоры с Владимиром Путиным о том, какая часть территории Украины может остаться под контролем Москвы.



По сообщению Politico, один из экспертов по национальной безопасности сказал, что Дональд Трамп «открыт для таких идей», но есть и другие варианты, в том числе то, что США продолжат оказывать значительную военную помощь Украине.



Напомним, Дональд Трамп в ходе дебатов с Джо Байденом заявил, что может положить конец войне между Украиной и Россией после победы на президентских выборах, до официального вступления в должность.





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