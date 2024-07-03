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Грузия изменила правила затемнения передних боковых стекол автомобилей
03.07.2024 14:30
В Грузии внесены изменения в правила тонировки передних боковых стекол автомобилей.
МВД сообщает, что с 3 июля текущего года, согласно поправкам, внесенным приказом министра внутренних дел, владельцам транспортных средств разрешили затемнять передние боковые стекла до 60% без согласования с ведомством.
До введения этих изменений на тонировку передних боковых стекол было наложено ограничение 40%.
Что касается боковых стекол, расположенных со стороны пассажиров, сидящих позади водителя, то для них по-прежнему действует ограничение в 75%.
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