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Грузия изменила правила затемнения передних боковых стекол автомобилей


03.07.2024   14:30


В Грузии внесены изменения в правила тонировки передних боковых стекол автомобилей.

МВД сообщает, что с 3 июля текущего года, согласно поправкам, внесенным приказом министра внутренних дел, владельцам транспортных средств разрешили затемнять передние боковые стекла до 60% без согласования с ведомством.

До введения этих изменений на тонировку передних боковых стекол было наложено ограничение 40%.

Что касается боковых стекол, расположенных со стороны пассажиров, сидящих позади водителя, то для них по-прежнему действует ограничение в 75%.


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